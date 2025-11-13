Polícia Civil orienta foliões para prevenir furtos e golpes no Pré-Caju

Para garantir a segurança dos foliões e a tranquilidade da tradicional prévia carnavalesca de Sergipe, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Turismo (Detur), preparou uma série de orientações preventivas voltadas à proteção de aparelhos celulares, cartões bancários e compras de ingressos, reforçando ações de enfrentamento a furtos, golpes e fraudes durante o Pré-Caju 2025.

Os cuidados começam já na compra do acesso aos blocos, para evitar fraudes e prejuízos financeiros, assim como explicou a delegada Luciana Pereira. “Na compra de camarotes, abadás e ingressos, utilize canais oficiais. Valores muito abaixo do mercado são indicativos de golpe. Ingressos com QR Code podem ser clonados e vendidos para várias pessoas; apenas a primeira conseguirá entrar”, evidenciou.

Já no circuito, as principais orientações fornecidas pela Detur são referentes ao celular, a exemplo do bloqueio de tela e remoção de dados sensíveis do aparelho, conforme detalhou Luciana Pereira. “É importante preparar o aparelho, bloqueando a tela com senha forte, biometria facial ou digital, e também protegendo os aplicativos, principalmente os bancários, de transporte e compras”, enfatizou a delegada.

Ainda quando o assunto é celular, a delegada recomendou a retirada do cadastro de cartões de débito e bancários do sistema do aparelho. “É essencial remover cartões salvos em sites e aplicativos. Em caso de furto ou perda do celular, o criminoso tenta acessar contas cadastradas para realizar compras. O ideal é gerar cartões temporários, válidos por 24 horas, sempre que for utilizar”, destacou Luciana Pereira.

Outra orientação fornecida pela Detur é sobre as configurações de mapeamento do dispositivo, o que pode facilitar a localização do celular em eventual perda ou furto. “Nós também orientamos que o folião habilite a localização do aparelho nos ajustes. Nos iPhones, via iCloud; nos Androids, via Google. Em aparelhos mais novos, isso permite identificar o sinal mesmo depois do furto, facilitando a recuperação”, explicou a delegada.

É possível também compartilhar a localização do celular com contatos de confiança, o que pode aumentar as chances de devolução do aparelho em caso de furto ou perda, assim como acrescentou Luciana Pereira. “Pois essa pessoa poderá visualizar a última posição registrada do aparelho”, completou a delegada, lembrando ainda sobre a importância de anotar o IMEI do aparelho — acessando, no teclado numérico, *#06#.

Celular Seguro

Também para aumentar as chances de localização dos aparelhos eventualmente furtados ou perdidos, a recomendação é o cadastro na plataforma nacional disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) ‘Celular Seguro’. Lá, é possível cadastrar todos os dados do aparelho. “Mas é importante que o proprietário não selecione a opção de bloquear IMEI, pois o aparelho será inutilizado definitivamente”, alertou a delegada.

Cartões

Além do cuidado com os celulares, a Detur também ressalta a necessidade de cuidado com cartões de crédito e débito para evitar prejuízos financeiros. “Recomendamos que prefira dinheiro em espécie, em pequenas quantias, mas, se usar cartão, desabilite a aproximação. Na maquineta, confira se o visor funciona e se o valor está correto. Lembre de digitar a senha de forma reservada e conferir se o cartão devolvido é o seu”, orientou a delegada.

Caso identifique situações suspeitas, a primeira medida é bloquear cartões e contas bancárias. “Em seguida, registre o boletim de ocorrência. Ele pode ser feito presencial ou virtualmente, mas recomendamos que, se possível, seja registrado na Detur, para acompanhamento imediato do andamento da ocorrência”, recomendou Luciana Pereira, destacando que a Polícia Civil terá reforço nas equipes para o Pré-Caju 2025.

Texto e foto SSP