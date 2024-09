POLÍCIA CIVIL PRENDE ADVOGADA SERGIPANA INVESTIGADA POR ESTELIONATO; ELA SERVIA AO GRUPO CRIMINOSO

Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto cumpriram o mandado de prisão contra uma moradora do município de Lagarto por aplicar golpes no Destrito Federal. A prisão foi efetuada na manhã da última quinta-feira (12).

Após troca de informações com Policiais da 1ª Delegacia do Distrito Federal, constatou-se que a lagartense integrava uma sofisticada organização criminosa que aplicava golpes na Capital Federal.

De acordo com as investigações, a suspeita atuava na organização criando empresas falsas e também como interlocutora entre o grupo criminoso e funcionários de um cartório, onde documentos eram falsamente autenticados com a finalidade de obtenção de empréstimos em instituições financeiras.

A decisão judicial que determinou a prisão da Lagartense evidencia que “ela se utilizou da qualidade de Advogada para servir ao grupo criminoso e recebeu R$35.000,00 por isso”.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP