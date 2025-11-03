Polícia Civil prende autor de diversos arrombamentos em Itabaianinha

A Delegacia Municipal de Itabaianinha, na manhã desta sexta-feira (31), deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, investigado pela prática de diversos furtos qualificados mediante arrombamento, na cidade de Itabaianinha.

De acordo com o Delegado Gustavo Mendes, o investigado já havia sido preso em outras três oportunidades, sendo-lhe concedida liberdade provisória com a imposição do monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Mesmo assim, descumpriu reiteradamente as medidas judiciais impostas, voltando a praticar furtos qualificados, sem se intimidar pela fiscalização eletrônica. Os crimes mais recentes ocorreram em estabelecimentos comerciais da cidade.

Além disso, o investigado rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o estado da Bahia, sendo capturado ao retornar.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ascom SSP