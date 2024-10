PC PRENDE CASAL EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM AÇÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE COCAÍNA EM ITABAIANA

Policiais civis da Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante nessa quarta-feira (23), um casal por tráfico de drogas. A apuração policial indicou que o homem e a mulher detidos na ação policial seriam responsáveis por entregar drogas para revenda em quantidades fracionadas em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, durante trabalho investigativo, a equipe identificou que um casal distribuía cocaína a diversos traficantes que vendiam o entorpecente de forma fracionada em Itabaiana. A apuração policial identificou ainda que seria feita uma entrega da droga nessa quarta-feira.

Diante da informação acerca da entrega da cocaína, os policiais localizaram um veículo de modelo Corsa e abordaram os ocupantes. No momento da abordagem, a equipe constatou que havia 12 pinos de cocaína na porta do lado onde estava a mulher. Já o homem informou que havia 30 pinos da droga escondidos no volante do veículo.

Após a abordagem ao veículo onde estava o casal investigado, a equipe policial seguiu para a residência do casal. Lá, embaixo da mesa de centro da sala, foram encontrados cerca de mil pinos vazios.

Na continuidade das buscas na casa do investigado, os policiais encontraram uma barra pura de cocaína pesando 300g. O entorpecente estava no guarda-roupa do casal. Com misturas feitas por suspeitos de tráfico para o rendimento da droga, o entorpecente poderia render de 900g a 1,2kg, o suficiente para encher os pinos vazios encontrados na sala.

Diante do flagrante, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana, onde o auto de prisão foi lavrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP