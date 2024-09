POLÍCIA CIVIL PRENDE CASAL POR TRÁFICO NO MOMENTO QUE IRIA FAZER ENTREGA DE DROGAS EM ITABAIANA

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante um casal por tráfico de drogas. O homem e a mulher foram detidos durante ação policial deflagrada na tarde dessa quinta-feira (05). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (06).

De acordo com o delegado Fábio Alan Pimentel, a mulher iria fazer uma entrega de drogas quando foi interceptada pelas equipes policiais. “Com ela, foram encontrados pinos contendo cocaína”, detalhou.

Em seguida, os policiais foram à residência dela, onde o marido foi encontrado. “No imóvel, os policiais encontraram o restante da droga”, acrescentou o delegado regional de Itabaiana, Fábio Alan Pimentel.

Ambos foram presos e encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP