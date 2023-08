Polícia Civil prende casal por furtos em Propriá, Penedo e Arapiraca

A Polícia Civil prende e indicia um casal suspeito de cometer furtos na cidade de Propriá, Penedo e Arapiraca. A detenção ocorreu nesta quarta-feira (09), no município propriaense.

Segundo o delegado Marcos Carvalho, que está à frente do caso, o trabalho policial teve início com a confecção de Boletins de Ocorrência. “Com as investigações, que se iniciaram a partir do momento em que diversas vítimas vieram à delegacia regional de Propriá prestar o Boletim de Ocorrência, nossa equipe constatou que o casal, marido e esposa, estava cometendo diversos furtos qualificados aqui na cidade e comércio de Propriá”.

No decorrer das investigações, foi constatado que o casal praticou mais de dez furtos somente na região de Propriá, além de ser suspeito de cometer os mesmos crimes nas cidades de Penedo e Arapiraca, em Alagoas. “O modus operandi desse casal consistia em que ele, de forma sorrateira, às vezes na calada da noite, invadia essas residências e estabelecimentos comerciais. De lá, furtavam diversos materiais, eletrodomésticos e outros mais”, explicou o delegado.

A operação que buscava localizar os suspeitos iniciou na última terça-feira, 8, e foi concluída nesta quarta-feira, 9, sendo o casal preso na cidade de Propriá e encaminhado à audiência de custódia, de onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Propriá informa ainda que, em caso de delitos, a população deve sempre prestar o Boletim de Ocorrência ou ligar para o Disque-Denúncia através do número, 181. A identidade do denunciante é preservada.

Com informações e foto da SSP