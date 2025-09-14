PC PRENDE CASAL SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM BOQUIM, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL

Policiais da Delegacia de Pedrinhas cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra um casal suspeito da tentativa de homicídio de um homem que permanece internado em estado grave há 13 dias. As detenções ocorreram no sábado (13), no município de Boquim.

Após o crime, a equipe de investigação iniciou diligências, colheu elementos e analisou imagens, que permitiram a identificação dos suspeitos.

Com base nas provas reunidas, o delegado Josenildo Brito, responsável pelo caso, representou pela prisão dos envolvidos, e a medida foi deferida pela Justiça na tarde da sexta-feira, 12, sendo executada já no sábado.

Após o cumprimento do mandado, o casal foi encaminhado à unidade da Polícia Civil, para posterior apresentação em audiência de custódia.

Com informações da SSP