POLÍCIA CIVIL PRENDE CONDENADO POR ESTUPRO DE JOVEM DE 14 ANOS E É PORTADORA DE UMA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Nesta quarta-feira, 11, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV), cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um condenado por estupro de vulnerável e ameaça. O preso é familiar da vítima.

De acordo com as investigações policiais, o caso aconteceu em 2022 e teve grande repercussão no município lagartense. Na época, a vítima tinha apenas 14 anos e é portadora de uma deficiência intelectual grave.

O preso praticou o crime contra a menina durante diversos meses e realizou ameaças caso ela o denunciasse para parentes. A genitora da adolescente teve ciência dos atos criminais após descobrir que a jovem estava grávida. A partir daí, a mãe foi até a Polícia Civil registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Durante as investigações, o preso negou as acusações. No entanto, um exame de DNA foi realizado após o nascimento da criança, revelando que o investigado era o pai, comprovando assim os crimes.

Com a comprovação da autoria dos delitos, o condenado foragiu, sendo preso na manhã desta quarta, no conjunto Parque dos Faróis, na Grande Aracaju. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

