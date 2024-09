POLÍCIA CIVIL PRENDE CONDENADO POR ROUBAR R$ 20 MIL DE UMA CLIENTE DE UM BANCO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

Na tarde desta sexta-feira, 27, a Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Polícia Interestadual (Polinter) e com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um condenado pelo crime de roubo qualificado em Lagarto. A detenção aconteceu no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a apuração policial, o crime teria ocorrido em 2022. Na ocasião, o preso e mais um parceiro abordaram um homem na entrada de uma agência bancária e subtraíram R$ 20 mil. A dupla usou um revólver para intimidar a vítima e fugiu em uma motocicleta após consumar o crime.

Durante a fuga, a polícia foi acionada e passou a perseguir os suspeitos, que acabaram colidindo com um veículo em um cruzamento e foram alcançados e detidos. O homem preso nesta sexta já cumpriu nove meses de detenção, até ser contemplado com a mudança da pena para regime semiaberto. No entanto, em agosto deste ano, o Poder Judiciário decretou a sua prisão definitiva, consumada hoje.

A Polícia Civil orienta que, em casos de crimes na região Centro-Sul, a população colabore com informações e denúncias através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

