Polícia Civil prende dois homens em flagrante por arrombamentos e furtos a lojas do Centro de Aracaju

Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam nesta quarta-feira (12), dois homens em flagrante por arrombamentos e furtos cometidos em lojas da região central de Aracaju.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, no momento da prisão, os suspeitos foram flagrados ainda em posse dos equipamentos furtados de duas lojas. “Os bens recuperados pela polícia foram entregues aos seus legítimos proprietários”, ressaltou.

O delegado explicou que o objetivo de ações policiais como a deflagrada nesta quarta-feira, além de prender os suspeitos, é o de restituir os objetos furtados. “Tão importante quanto a responsabilização criminal, é a recuperação do patrimônio”, evidenciou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP