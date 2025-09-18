Policia Civil prende 2 homens por fraude com cartões e apreende mais de R$ 100 mil em Itabaianinha

A Delegacia de Polícia Civil de Itabaianinha prendeu, na quarta-feira (17), dois homens suspeitos de realizar diversos saques fraudulentos utilizando cartões bancários, incluindo cartões do Bolsa Família, em operação que resultou na apreensão de cerca de 179 cartões, mais de R$ 100 mil em dinheiro e um veículo Toyota Hilux.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, responsável pela investigação, a ação começou após denúncias de que os suspeitos estariam realizando saques na Caixa Econômica Federal, alternando entradas no banco e idas ao veículo próximo à agência. “Nossos investigadores conseguiram abordá-los na saída da agência e, durante a revista no veículo, foram encontrados cartões de poupança, Caixa Tem, Auxílio Brasil e Bolsa Família, além de uma quantia que ultrapassa R$ 100 mil”, relatou o delegado.

Ainda na ação policial, foram apreendidos extratos bancários e comprovantes de saques que reforçam a investigação.

Gustavo Mendes explicou que os investigados responderão pelos crimes de usura, retenção de cartões magnéticos de pessoas idosas, apropriação indevida de valores de terceiros e fraude bancária.

Os presos foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante e, posteriormente, serão encaminhados à audiência de custódia.

A Polícia Civil ressalta que os fatos configuram concurso material de crimes, com pena prevista superior a quatro anos de reclusão. Informações e denúncias sobre os investigados podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP