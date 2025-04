Polícia Civil prende dupla por roubo contra idoso no município de Lagarto

Policiais civis da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (16), dois homens suspeitos de roubo contra um idoso. O crime ocorreu pela manhã, no mesmo município.

De acordo com o relato da vítima, um dos suspeitos invadiu a residência e, sob grave ameaça com o uso de uma faca, roubou R$ 600 e três pássaros. As gaiolas com os animais foram entregues ao comparsa, que aguardava do outro lado do muro.

Após o crime, o idoso procurou a Delegacia de Lagarto para registrar o boletim de ocorrência. A equipe policial deu início às diligências e conseguiu localizar e prender os suspeitos em flagrante. Os pássaros foram recuperados e serão encaminhados ao órgão ambiental responsável.

Os dois homens permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP