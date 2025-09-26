POLÍCIA CIVIL PRENDE DUPLA POR TRÁFICO DE DROGAS E LOCALIZA PLANTAÇÃO DE MACONHA NO MUNICÍPIO DE CAPELA

A Polícia Civil de Sergipe prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 25, no povoado Pirunga, município de Capela. A ação resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na destruição de uma plantação de maconha.

Com o homem, os policiais encontraram mais de seis quilos de maconha prensada, 1,5 kg de “flor de maconha”, mais de um quilo de cocaína e cerca de meio quilo de crack, além de duas balanças de precisão. Na residência dele, foi localizada uma plantação com aproximadamente dez pés de cannabis, que foram destruídos no local.

Já com a mulher, a polícia apreendeu cerca de 150 pedras de crack, 25 embalagens de maconha e uma porção de 50 gramas de cocaína, todas prontas para comercialização.

De acordo com o delegado Ruidiney Nunes, as investigações apontam que os dois suspeitos atuavam de forma associada no tráfico de drogas na região. Ambos foram levados para a delegacia de Capela e autuados em flagrante.

A Polícia Civil reforça que informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte SSP