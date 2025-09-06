POLÍCIA PRENDE, EM ARACAJU, HOMEM DE 39 ANOS  FORAGIDO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO INVESTIGADO POR ESTUPRO

Policiais civis da 10ª Delegacia Metropolitana(DM) prendeu no bairro Mosqueiro, em Aracaju, um homem de 39 anos que estava foragido da Justiça de Pernambuco por estupro. Durante as diligências, ele também foi identificado como investigado por furtos em residências na capital sergipana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5).

De acordo com as investigações, o homem foi localizado após apuração de um boletim de ocorrência de furto, em que uma mulher teve sua casa invadida e um aparelho celular subtraído. O rastreamento do aparelho permitiu chegar até o investigado, que foi conduzido à delegacia.

Na unidade policial, após consulta, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca (PE), referente ao crime de estupro. Diante disso, além de ser ouvido sobre os furtos, o mandado de prisão foi cumprido.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP