POLÍCIA CIVIL PRENDE EM ESTÂNCIA ESTELIONATÁRIO QUE APLICOU GOLPES EM VÁRIAS CONSTRUTORAS DE ALAGOAS

A Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Alagoas, coordenada pelo delegado Igor Diego, prendeu neste domingo (27), no estado de Sergipe, um homem, de 38 anos, acusado de ter aplicado golpes milionários em várias construtoras de Alagoas.

Após um trabalho de investigação bem-sucedido realizado pela equipe da Seção de Capturas da Dracco, o acusado, que tinha fugido para o Paraguai, recentemente retornou para o Brasil, foi localizado e capturado na cidade de Estância, em Sergipe.

A ação policial que resultou na prisão do foragido contou com o apoio dos agentes da Core-SE. Segundo as informações policiais, o acusado prestava serviços no ramo de construção civil e trabalhava com várias construtoras. Além de prestar os serviços, ele passou a vender materiais para as construções de prédios.

As construtoras realizaram compras para diversas obras, contudo, o material não foi entregue conforme o combinado. Os fatos ocorreram entre os anos de 2023 e 2024, e causaram um prejuízo milionário. Ele já foi preso em 2024, pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, porém foi solto na audiência de custódia. “Quem praticar crimes no Estado de Alagoas pode ter a certeza de que não ficará impune”, disse o delegado Igor Diego, diretor da Dracco.

Fonte e foto PC/AL