POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE AUTOR DE DISPARO CONTRA CACHORRO NA ZONA RURAL DE POÇO VERDE

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poço Verde, prendeu em flagrante o responsável por um disparo de arma de fogo que atingiu um cachorro na zona rural do município, na terça-feira (25).

O caso repercutiu após a circulação de um vídeo mostrando o animal ferido na região do abdômen.

O vídeo passou a circular ainda pela manhã, levando a Polícia Civil a iniciar diligências imediatas para identificar e localizar o autor do crime. Após buscas na área rural, o suspeito foi encontrado e detido em flagrante no turno da tarde. Ele foi conduzido à Delegacia de Poço Verde, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

O cachorro foi socorrido e encaminhado à Policlínica Veterinária de Lagarto, onde passou por cirurgia de emergência. O animal permanece hospitalizado e entubado, com estado de saúde que ainda inspira cuidados.

O delegado responsável pelo caso, Gustavo Viterbo, ressaltou a importância da pronta resposta ao crime e da participação da população por meio de denúncias. “A divulgação rápida do vídeo e as informações repassadas pelos moradores foram fundamentais para localizarmos o autor e garantir que ele fosse responsabilizado”, esclareceu.

