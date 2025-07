POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE AUTOR DE SÉRIE DE FURTOS EM ITABAIANINHA; ELE ESTAVA SENDO MONITORADO

Policiais civis da Delegacia de Itabaianinha prenderam em flagrante, na última terça-feira (15), um homem investigado por seis furtos em residências e estabelecimentos comerciais localizados nos povoados Taboca e Maravilha, no município de Itabaianinha. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17).

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o suspeito atuava sempre da mesma maneira, escalando paredes e muros. “O último crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas da cidade”, detalhou.

O homem já havia sido preso no último dia 10 pela Polícia Militar e estava em liberdade, sob monitoramento eletrônico. “Já nesta terça-feira, o investigado foi localizado pela equipe policial ainda com o objeto furtado em mãos”, especificou o delegado.

Conduzido à delegacia, ele foi interrogado sobre todos os boletins de ocorrência relacionados aos crimes pelos quais é investigado e teve o flagrante lavrado pelo furto ocorrido no dia 15 de julho.

A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O homem será submetido à audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP