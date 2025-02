POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE HOMEM DE 25 ANOS QUE AGREDIA E AMEAÇAVA A MÃE EM SÃO CRISTÓVÃO

Policiais civis da 12ª Delegacia Metropolitana (DM) prenderam em flagrante um homem de 25 anos, acusado de ameaçar e agredir a mãe. O fato ocorreu em São Cristóvão, e o suspeito foi preso após a vítima procurar a polícia para denunciar o filho, que é usuário de drogas.

Segundo a denúncia da mãe, o homem descumpriu uma medida protetiva, pois continuava morando na casa dela. A mulher relatou que, no dia 5 de janeiro, o filho a agrediu com socos nas costas e no braço. Além disso, ele ainda agrediu o irmão, uma criança de um ano e seis meses, com um tapa. Outro fato revelado pela vítima é que o suspeito alegava possuir armas de fogo e que mataria todos na casa antes de atentar contra a própria vida.

Diante da situação, a equipe da 12ª DM agiu rapidamente e conseguiu prender o suspeito, garantindo a segurança da vítima e dos familiares. O caso segue em investigação para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações da SSP