POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO DE ROUBOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE EM LAGARTO

Policiais civis da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante nessa quinta-feira (03) um suspeito de roubos cometidos contra estabelecimentos comerciais.

A policia informou que um homem entrou em um estabelecimento hortifrúti localizado na cidade, portando uma faca de serra, e anunciou o assalto.

A vítima, que trabalhava no caixa, inicialmente não acreditou na situação e mencionou que faria uma ligação para seu patrão. Então, o suspeito apontou a faca para a atendente, que, temendo por sua segurança, abriu a gaveta do caixa e entregou o dinheiro ao investigado.

Após esse primeiro crime, o suspeito tentou aliciar um adolescente para praticar outro roubo, desta vez em uma farmácia da cidade. Ambos, armados com facas, se dirigiram ao local, mas o adolescente desistiu de participar da ação e deixou o local. Sozinho, o suspeito anunciou o assalto à atendente da farmácia, que, em desespero, começou a gritar. Diante da reação, o suspeito fugiu do local.

A Delegacia Regional de Lagarto foi acionada e conseguiu localizar o suspeito, que ainda estava de posse da faca utilizada nos crimes. Ele foi detido e será apresentado à Justiça em audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP