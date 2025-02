POLÍCIA CIVIL PRENDE EM LARANJEIRAS HOMEM SUSPEITO DE ROUBAR LOJA NA RUA PROPRIÁ, NO CENTRO DE ARACAJU

A equipe da 2ª Delegacia Metropolitana (DM) prendeu em flagrante um homem que assaltou uma loja situada na rua Propriá, no Centro de Aracaju. A captura do suspeito ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (20), em Laranjeiras.

Segundo os policiais, após serem informados sobre o crime, a equipe iniciou as diligências e conseguiu identificar o suspeito. Durante as investigações, os policiais descobriram que ele já havia deixado a capital. A equipe da 2ª DM seguiu com as buscas e prendeu o suspeito, que foi localizado no povoado Mussuca.

O preso foi autuado por roubo e já se encontra à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. fonte SSP