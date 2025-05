POLÍCIA PRENDE, EM SÃO CRISTÓVÃO, HOMEM PROCURADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO APÓS 15 ANOS FORAGIDO

Nesta quarta-feira, 7, policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Polícia Interestadual (Polinter) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 50 anos, suspeito de tentativa de homicídio. O investigado estava foragido da Justiça há mais de 15 anos e foi capturado no município de São Cristóvão.

A prisão ocorreu em cumprimento a uma sentença relacionada ao crime cometido em julho de 2003, quando Pedro disparou três tiros contra Marcelo de Jesus Bastos, em um bar no município de Lagarto. A vítima foi atingida no ombro e no abdômen, mas sobreviveu após ser socorrida e levada ao hospital. Segundo investigações, os envolvidos estavam sob o efeito de drogas no momento do ataque.

Hoje, além da acusação de tentativa de homicídio, Pedro foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após a polícia encontrar duas pistolas calibre .380 em sua posse durante a abordagem. Ele foi conduzido à unidade policial e aguarda sua audiência de custódia, de onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP