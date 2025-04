POLÍCIA CIVIL PRENDE, EM SÃO PAULO, INTEGRANTE DA FAMÍLIA COLÔMBIA POR TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO

O Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Sergipe, com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu nesta quarta-feira, 30, em São Paulo, o filho do líder da organização criminosa conhecida como Família Colômbia, investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O suspeito estava foragido desde a operação realizada pelo Denarc no mês passado, que resultou em prisões e no bloqueio de mais de R$ 6 milhões em bens ligados ao grupo.

Segundo o delegado Ataíde Alves, do Denarc, o investigado detido hoje assumiu o comando dos negócios da família após a prisão do pai. “Esse alvo é filho do líder da organização criminosa e, desde a operação do Denarc, estava no comando dos negócios da família”, explicou. A prisão ocorreu depois da polícia receber informações sobre a localização do foragido em um endereço na capital paulista.

A equipe do Cope, que já estava em São Paulo cumprindo outras diligências, foi acionada, em apoio, e conseguiu efetuar a prisão. “Entramos em contato com alguns colegas do Cope Sergipe, que estão lá em São Paulo realizando outras diligências, e as equipes foram ao endereço e conseguiram realizar essa importante prisão do número dois da organização criminosa”, afirmou o delegado Ataíde.

A organização criminosa é suspeita de enviar drogas para Sergipe e lavar o dinheiro obtido com o tráfico. A investigação segue em andamento com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos.

Fonte e foto SSP