PC prende em SP mulher investigada por estelionato com Golpe do Bilhete Premiado em Aracaju

Como resultado de investigação conduzida pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil de Sergipe, uma mulher investigada pela prática do golpe do bilhete premiado foi presa pela Polícia Civil de São Paulo na cidade de Rio Claro (SP). Ela havia praticado o golpe também em Aracaju, onde uma mulher foi vítima do grupo criminoso que ela integra. A investigada foi presa em cumprimento a mandado de prisão definitiva pelos crimes de estelionato e associação criminosa. A prisão ocorreu na última segunda-feira, 2, e foi divulgada nesta quarta-feira, 4.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, a investigação sobre esse golpe do bilhete premiado ocorreu no Depatri. “Foi uma apuração para verificar um suposto golpe que é o tão conhecido golpe do bilhete premiado. No caso específico, três pessoas se aproximaram da vítima e encenaram que uma delas estava com um bilhete premiado, conseguindo convencê-la e ludibriá-la a tocar o bilhete por um determinado valor”, contextualizou.

Na apuração do Depatri, a equipe identificou ainda que o grupo utilizou o argumento de que o homem que estava com o bilhete premiado não teria a documentação necessária para o resgate do prêmio. “No caminho para a Caixa Econômica Federal, os autores do delito solicitaram que a vítima disponibilizasse algum valor monetário como uma espécie de garantia, e assim ela fez, entregando joias e dinheiro”, descreveu Lauana Guedes.

Após convencerem a vítima a repassar valores que garantissem a entrega do suposto bilhete premiado, o grupo a convenceu de ir sozinha para a agência da Caixa. “Foi quando a vítima se deu conta de que tinha sido vítima de um golpe, porque o bilhete era falso. Quando ela retornou para localizar os golpistas, eles já tinham fugido”, acrescentou Luana Guedes, delegada integrante do Depatri.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas do golpe do bilhete premiado procurem o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) para registrar o boletim de ocorrência. Outras informações e denúncias que possam contribuir com investigações de golpes conduzidas pelo Depatri sejam repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP