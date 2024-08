POLÍCIA CIVIL PRENDE EM UMBAÚBA HOMEM INVESTIGADO POR ESTUPRO DA PRÓPRIA FILHA NO ESTADO DE ALAGOAS

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba cumpriram um mandado de prisão contra um homem investigado por estupro de vulnerável contra a própria filha em Alagoas. A ação policial, que contou com apoio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Divisão de Inteligência (Dipol), ocorreu nessa quinta-feira, 15, e foi divulgada nesta sexta-feira, 16.

Além do estupro de vulnerável, o investigado, que é natural do estado de Minas Gerais, responde ainda por tentativa de homicídio e dano qualificado contra o patrimônio público.

De acordo com as informações policiais, a GMA, por meio dos guardas municipais lotados no Centro POP da Prefeitura, informou à Dipol que possivelmente um suposto criminoso estaria na cidade umbaubense.

Com base nessa informação, a Dipol entrou em contato com a Delegacia de Umbaúba, que começou as diligências com o propósito de localizar o investigado.

Por volta de 12h dessa quinta-feira, os policiais prenderam o investigado, que já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP