PC prende um empresário de 29 anos investigado por violência contra a mulher, na Barra dos Coqueiros

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis da Barra dos Coqueiros (DAGV), da Delegacia Especial de Turismo (Detur) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) prenderam na manhã desta quarta-feira (26), um empresário de 29 anos, investigado por violência contra a mulher, na cidade de Barra dos Coqueiros.

O caso ganhou grande repercussão na imprensa e nas redes sociais, já que a vítima, ex-companheira do empresário dono de uma conhecida loja de celulares no Centro de Aracaju, divulgou vídeos narrando as agressões e as ameaças que sofreu.

As investigações apontaram que o empresário possuía uma arma de fogo registrada em seu nome, que foi utilizada para ameaçar a vítima. O armamento foi apreendido em uma diligência policial anterior.

Além das ameaças, o investigado descumpriu a medida protetiva de afastamento da ex-companheira.

Após a prisão, ele foi conduzido à DAGV da Barra dos Coqueiros, onde permanece à disposição da Justiça.

