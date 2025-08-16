PC prende ex-presidiário de alta periculosidade em Ribeirópolis

Na tarde desta sexta-feira (15), policiais civis da Delegacia de Ribeirópolis prenderam um ex-presidiário instantes depois de praticar um furto em uma residência do município. O suspeito é considerado de alta periculosidade pela polícia e tem uma extensa ficha criminal, da qual fazem parte um duplo homicídio, furto e mais dois crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outros.

A informação é de que, após a denúncia do furto, os policiais iniciaram as diligências e identificaram o suspeito, que tem envolvimento direto em atividades criminosas na região. Durante as buscas, o ex-presidiário foi localizado e reagiu à abordagem policial. Ele chegou a invadir uma residência, mas foi contido graças à ação rápida da equipe.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia.

A Polícia Civil informa que a população pode e deve continuar colaborando por meio de denúncias anônimas, que podem ser repassadas pelo número 181 (Disque Denúncia) e, dessa forma, fortalecer as ações que visam garantir a paz e a segurança da comunidade.

Fonte SSP