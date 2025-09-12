POLÍCIA CIVIL PRENDE FALSO AGENTE QUE ATERRORIZAVA POPULAÇÃO COM SIMULACRO DE ARMA EM TOBIAS BARRETO

A Polícia Civil de Sergipe cumpriu, na tarde desta quinta-feira (11), um mandado de busca e apreensão na casa de um homem que se passava por policial, na cidade de Tobias Barreto. A ação, coordenada pela Delegacia Regional do município, resultou na apreensão de um simulacro de pistola.

De acordo com o delegado Daniel Matos, que coordenou a operação, o investigado abordava populares nas ruas da cidade de forma violenta e intimidatória. Ele constrangia as vítimas, obrigando-as a colocar as mãos na cabeça, enquanto simulava procedimentos policiais.

Testemunhas relataram que o homem utilizava, de forma ostensiva, um objeto que parecia ser uma arma de fogo, gerando grande temor e apreensão na comunidade local.

Um mandado judicial foi expedido e durante as buscas, os policiais civis encontraram e apreenderam um simulacro de pistola, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto para servir como prova material do crime.

O investigado responderá pelos crimes de usurpação de função pública (por se passar por autoridade policial) e constrangimento ilegal, ambos previstos no Código Penal Brasileiro.

Fonte SSP