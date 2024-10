POLÍCIA CIVIL PRENDE FALSO TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO INVESTIGADO POR APLICAR GOLPES EM CLIENTES EM ARACAJU

Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prenderam nessa terça-feira (15) um homem investigado por se passar por técnico de refrigeração para aplicar golpes em diversas vítimas.

Policiais do Depatri informaram que a investigação teve início após uma das vítimas relatar que sua geladeira apresentou defeito e, ao procurar por empresas de manutenção no Google, foi direcionada para uma página de uma empresa renomada. Ao fazer contato via WhatsApp, a vítima foi atendida por uma suposta funcionária que encaminhou o contato de um técnico.

A visita foi agendada para o dia seguinte e, no dia marcado, o homem chegou à residência da vítima vestido com um jaleco azul, típico de um técnico de refrigeração, e portando uma maleta de ferramentas. Após avaliar o eletrodoméstico, ele afirmou que o problema era relacionado ao gás da geladeira.

No entanto, no dia seguinte, o problema na geladeira persistiu, e o suposto técnico não atendeu mais às tentativas de contato da vítima, tampouco devolveu o valor cobrado.

Durante as investigações, o Depatri constatou que o homem possuía diversos boletins de ocorrência registrados por aplicar golpes semelhantes. Ele já havia sido condenado duas vezes por estelionato e respondia a mais um processo por estelionato, além de um caso de estupro de vulnerável.

Diante da reincidência e da habitualidade na prática de crimes, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi deferida e cumprida pela equipe do Depatri.

A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas que ainda não tenham registrado o boletim de ocorrência procurem o Depatri. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP