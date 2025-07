POLÍCIA CIVIL PRENDE FLANELINHA SUSPEITO DE ROUBO; HOMEM É INVESTIGADO EM CRIME OCORRIDO EM ARACAJU

A 3ª Delegacia Metropolitana prendeu nesta terça-feira, 29, no bairro São José, no município de Aracaju, um homem por roubo. A ação ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segundo investigação coordenada pelo delegado Henrique Tomiello, o suspeito é investigado no roubo, com emprego de arma de fogo, ocorrido no dia 24 de maio de 2025, numa sorveteria localizada no Bairro Porto Dantas, também na capital.

O homem foi detido na manhã desta terça, enquanto atuava como flanelinha. O delegado Henrique Tomiello solicita que, caso outra vítima reconheça o suspeito a partir da imagem divulgada, que compareça à delegacia, para o registro do Boletim de Ocorrência.

Com informações e foto da SSP