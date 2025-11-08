Polícia Civil prende foragido condenado por estupro de uma criança de seis anos em Campo do Brito

A Delegacia de Campo do Brito prendeu nesta sexta-feira (07), um homem condenado por estupro de vulnerável que estava foragido da Justiça. O cumprimento do mandado de prisão definitiva ocorreu no município britense, após um trabalho investigativo que permitiu identificar o local onde o condenado se escondia para evitar o cumprimento da pena.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu em 2022, no Campo do Brito, e teve como vítima uma criança de seis anos, fato que causou grande comoção pela gravidade.

As provas reunidas durante o inquérito policial foram decisivas para a condenação e a expedição da ordem judicial de prisão.

Após ser detido nesta sexta, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprir a pena.

A polícia reforça a importância da participação popular nas investigações e lembra que informações sobre foragidos podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP