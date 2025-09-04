Polícia Civil prende foragido condenado por homicídio cometido em 1999

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, prendeu na tarde desta quarta-feira (3), um homem foragido da Justiça por um homicídio ocorrido em 4 de outubro de 1999, em Aracaju. O suspeito foi preso na Zona Rural do município de Itaporanga.

O suspeito condenado a uma pena de 13 anos, era procurado pela equipe do DHPP que confirmou sua localização no município próximo à capital sergipana. Após diligências, policiais da Delegacia de Itaporanga foram ao local e abordaram o homem.

O crime ocorreu em 1999, quando o suspeito, em companhia de outro homem, matou a vítima a tiros.

Após todos os anos em fuga, o condenado iniciará a partir desta quinta-feira (4) o cumprimento da pena imposta pela Justiça.