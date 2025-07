POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO INVESTIGADO POR SÉRIE DE FURTOS NO BAIRRO SANTOS DUMONT, EM ARACAJU

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 3ª Delegacia Metropolitana (DM), cumpriu, na manhã desta sexta-feira (4), o mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, investigado por diversos furtos qualificados praticados no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

De acordo com as investigações conduzidas pelas equipes coordenadas pelos delegados Henrique Tomiello e Elder Sanches, o homem é apontado como autor de uma série de crimes patrimoniais na região. Ele foi localizado pelos policiais em sua própria residência, situada no bairro onde os delitos foram cometidos.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre foragidos e suspeitos de crimes podem ser feitas, de forma anônima e segura, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP