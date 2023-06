Polícia Civil prende grupo de Minas Gerais que aplicou golpes em idosos no município de Ribeirópolis

Equipes da Delegacia de Ribeirópolis e de Nossa Senhora Aparecida prenderam em flagrante nessa terça-feira (06), três pessoas suspeitas de aplicar um golpe em um casal de idosos na cidade de Ribeirópolis. Os presos são de Minas Gerais e haviam chegado em Sergipe no domingo (4).

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a vítima idosa compareceu na Delegacia de Ribeirópolis e informou que os suspeitos chegaram em sua casa se apresentando como agentes de saúde do Governo Federal e vendendo equipamentos para a realização de fisioterapia.

Os supostos autores do crime fizeram a compra no cartão de crédito da vítima e tentaram passar o valor de R$ 4,3 mil, mas só conseguiram efetuar o pagamento de R$ 1,7 mil, que era o limite existente após várias tentativas.

No momento, as vítimas perceberam que haviam realizado a compra pelo sinal do aplicativo do cartão e pediram para que os autores do crime fizessem o estorno do valor, mas os suspeitos não o fizeram e fugiram da residência dos idosos.

A Polícia Civil, após tomar conhecimento do fato criminoso, iniciou as buscas e localizou os suspeitos ainda na cidade de Ribeirópolis, já na residência de outros idosos. Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de estelionato contra idosos e serão apresentados em audiência de custódia perante a justiça.

Com informações e foto SSP