Polícia Civil prende grupo que repassava notas falsas em Tobias Barreto

Um grupo especializado na circulação de cédulas falsas foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (23), após uma operação coordenada pela Polícia Civil da Delegacia Regional de Tobias Barreto, no interior de Sergipe.

A investigação teve início a partir de denúncias feitas por comerciantes locais, que procuraram a delegacia para relatar tentativas de pagamento com notas falsificadas no comércio da cidade. Com base nas informações, os agentes deram início imediato às diligências e conseguiram identificar o veículo usado pelos suspeitos.

O automóvel, que já havia deixado Tobias Barreto com destino ao município de Lagarto, foi localizado em um posto de combustíveis, onde os policiais civis abordaram os ocupantes. Durante a revista, foram encontradas diversas cédulas falsas com os suspeitos.

Os envolvidos foram autuados em flagrante delito e encaminhados de volta à Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem para apurar a origem do dinheiro falsificado e verificar a possível atuação do grupo em outras cidades da região.

A Polícia Civil destaca a importância da parceria com a população e orienta que qualquer tentativa de golpe com dinheiro falso deve ser imediatamente comunicada às autoridades competentes.

Com informações e foto da SSP