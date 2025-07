POLÍCIA CIVIL PRENDE GRUPO SUSPEITO DE ESTELIONATO CONTRA IDOSOS EM ARACAJU E MOVIMENTA MAIS DE R$ 100 MIL

A Delegacia Especial de Turismo (Detur), com a colaboração do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu, na última quarta-feira, 23, cinco homens suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em estelionato contra idosos. A prisão ocorreu em Aracaju após denúncias sobre atividades suspeitas em casas lotéricas da capital. Os suspeitos são oriundos da cidade de Jequié, no interior da Bahia.

Segundo a delegada Gisele Martins, da Detur, a investigação teve início após a unidade receber informações sobre movimentações incomuns em diversas lotéricas da capital. “Recebemos informações de que havia um grupo de pessoas atuando em algumas casas lotéricas da cidade. Essa atuação chamou a atenção dos proprietários e funcionários por conta de um comportamento diferenciado dos demais clientes”, explicou a delegada.

O grupo mantinha contato com vítimas idosas, residentes em vários estados do país, principalmente no Distrito Federal, e aplicava golpes como o do falso advogado. Dentro da ação delituosa, os criminosos iam até casas lotéricas de Aracaju, solicitavam QR Codes de pagamento, encaminhavam às vítimas e, posteriormente, retornavam ao local para sacar os valores.

Ainda conforme a delegada, o grupo se revezava nas lotéricas, para não chamar atenção. “Eles simulavam ser clientes habituais e estavam realizando saques via Pix de quantias próximas ao teto, que é de R$ 5 mil”, destacou. Quando não conseguiam sacar os valores, transferiam os recursos para contas de terceiros, geralmente vinculadas à Caixa Econômica Federal, e depois dividiam o dinheiro entre os membros do grupo.

Durante a ação, foram apreendidos diversos comprovantes de transações realizadas em lotéricas, que somaram mais de R$ 100 mil movimentados em poucos dias. Na quarta, os cinco homens foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

SSP