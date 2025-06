Polícia Civil prende homem condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável em Boquim

Policiais da Delegacia de Boquim prenderam um acusado de estupro de vulnerável nesta sexta-feira (20), no povoado Miguel dos Anjos, município boquiense. O homem, condenado a 14 anos de prisão, foi detido em cumprimento a mandado de prisão definitiva.

De acordo com informações da delegacia local, o foragido foi encontrado em um bar, nas proximidades da feira livre do povoado Miguel dos Anjos. A localização foi possível graças a levantamentos investigativos realizados ao longo dos últimos dias.

Após a prisão, o homem foi levado à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir a pena determinada pela Justiça.

O delegado Josenildo Brito destacou o empenho da equipe na apuração do caso e reforçou o papel da população na colaboração com o trabalho policial. Informações e denúncias anônimas sobre crimes em Boquim podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181, com garantia de sigilo.

Com informações da SSP