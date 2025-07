POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM CONDENADO A 23 ANOS PELO CRIME DE ESTUPRO DA ENTEADA, AO LONGO DE 10 ANOS

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam, na manhã desta segunda-feira (28), um homem de 50 anos condenado por estupro de vulnerável. A ação ocorreu no povoado Pedra Branca, no município de Laranjeiras, no Vale do Continguiba.

Contra o investigado havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal de Conceição do Almeida, na Bahia. Ele é condenado a 23 anos e quatro meses de reclusão por ter cometido o crime, ao longo de 10 anos, contra a enteada, que era menor de idade à época dos abusos.

O condenado foi localizado e preso pelos policiais do Cope, e permanece à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça que informações sobre foragidos da Justiça, suspeitos de crimes ou outras infrações penais podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

