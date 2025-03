PC prende homem condenado pelo feminicídio da ex-companheira em motel no município de Maruim

Um homem de 23 anos, condenado por matar a ex-companheira dentro de um motel na cidade de Maruim, foi preso nesta quinta-feira (13), em Aracaju, em frente ao estabelecimento comercial onde ele trabalhava.

De acordo com a investigação conduzida pela Delegacia de Maruim, a vítima foi morta pelo ex-companheiro dentro de um motel localizado no povoado Pau Ferro, naquele município, em 8 de setembro de 2021. Inicialmente, a apuração indicou que a vítima havia sido morta a pauladas, porém o laudo constatou a morte por esganamento.

À época do crime, no dia 10 de setembro daquele ano, ele ainda chegou a se apresentar à delegacia local junto ao advogado. Ele havia confirmado que estava no quarto do estabelecimento com a vítima. Como não houve flagrante, ele foi liberado.

Com o decorrer das investigações, a Delegacia de Maruim representou pela prisão do então investigado. Nos trâmites processuais, ele foi julgado, e a condenação foi expedida pelo Poder Judiciário, sendo cumprida nesta quinta-feira.

Ele será encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações da SSP