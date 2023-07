Polícia Civil prende homem condenado por crime de trânsito e ameaça a agentes em Nossa Senhora do Socorro

Policiais da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) cumpriram o mandado de prisão contra um homem condenado pela Justiça em decorrência da prática de crime de trânsito. O caso ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, após ele colidir o veículo que conduzia sob o efeito de bebidas alcoólicas, ameaçar guardas municipais e oferecer dinheiro aos servidores. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (17).

De acordo com as investigações, em 2020, guardas municipais flagraram o homem embriagado conduzindo um automóvel em Nossa Senhora do Socorro. No fato, ele ainda chegou a colidir o veículo contra a viatura da Guarda Municipal. Ele ainda desacatou, desobedeceu e ameaçou os agentes, bem como lhes ofereceu quantia em dinheiro para os agentes o liberarem.

Ainda conforme as informações policiais, diante dos fatos, o homem foi condenado pela Justiça em decorrência dos crimes de condução de veículo automotor sob o efeito de bebidas alcoólicas, desacato, desobediência, ameaça e corrupção ativa. A pena foi de três anos e 24 dias. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações e foto da SSP