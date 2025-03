POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM CONDENADO POR ESTUPRO DO PRÓPRIO FILHO DE APENAS TRÊS ANOS, EM ARACAJU

Policiais do Cope, com apoio da Dipol, prendeu na noite da sexta-feira (14) em Aracaju, um homem acusado por estupro de vulnerável, ocorrido em 2016.

O investigado possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 6ª Vara Criminal de Aracaju, após ter sido condenado definitivamente a mais de 16 anos de prisão pela prática do crime de estupro de vulnerável, e estava foragido desde setembro de 2024.

Diante do mandado de prisão em aberto, a Dipol realizou os levantamentos necessários e identificou que o acusado estava trabalhando no bairro Getúlio Vargas. O Cope foi acionado e conseguiu localizá-lo e prendê-lo, cumprindo a determinação da Justiça.

Delito

Na ocasião do crime, no ano de 2016, o condenado foi investigado por ter abusado sexualmente do próprio filho, de apenas três anos de idade. A mãe da criança, então esposa do condenado, percebeu os abusos e procurou o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), que investigou e confirmou a prática criminosa.

Durante as investigações, foram identificados indícios de que o homem também teria abusado sexualmente de outras duas crianças da família. Entretanto, tais crimes não foram comprovados, porque o responsável pelos menores negou os abusos.

Após a prisão dessa sexta, o condenado foi conduzido ao Cope, e, posteriormente, será encaminhado à audiência de custódia e transferido para o sistema prisional.

Com informações da SSP