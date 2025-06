POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM DE 48 ANOS POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA UMA CRIANÇA DE SETE ANOS

Na manhã desta terça-feira (03), na Grande Aracaju, policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DEAGV), de Nossa Senhora do Socorro, cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem de 48 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos.

Segundo investigações, o homem, que é familiar da vítima, foi flagrado, no ínicio do mês de abril deste ano, violentando sexualmente a criança. O crime foi presenciado por um integrante da família, que denunciou o fato.

A investigação conduzida pelo delegado Fábio Kano resultou na representação pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. Com o cumprimento do mandado pelo DEAGV, hoje, o caso está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre delitos contra crianças em Socorro e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido. (SSP)