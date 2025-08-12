Polícia Civil prende homem de 70 anos  condenado por estupro de vulnerável em Estância

Na manhã desta segunda-feira, 11, a Delegacia Especial de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Estância cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem de 70 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2014. A vítima tinha 11 anos na época dos fatos e a condenação, estabelecida pelo Poder Judiciário em julho deste ano, prevê pena de nove anos e quatro meses em regime fechado.

O acusado, que era vizinho da criança, foi preso dentro da Operação Shamar, iniciativa nacional da Polícia Civil focada no enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.

A Polícia Civil destaca a importância da denúncia para interromper os ciclos de abuso sexual, reforçando que as informações podem ser enviadas pelo Disque-Denúnicia, número 181, ou diretamente nas delegacias, com garantia de sigilo absoluto.

Fonte SSP