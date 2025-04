POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM DE 78 ANOS INVESTIGADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS CRIANÇAS EM ARACAJU

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um idoso de 78 anos investigado por estupro de vulnerável contra três crianças, em Aracaju. Uma das vítimas é neta do idoso.

A ação, que ocorreu nesta quarta-feira (30) em uma chácara na cidade de Nossa Senhora do Socorro, integra a Operação Nacional Caminhos Seguros, deflagrada em parceria com o Ministério da Justiça, com foco no combate à violência contra crianças e adolescentes.

De acordo com a delegada Josefa Valéria, os crimes foram praticados de forma contínua e premeditada, em locais como a residência do investigado e uma oficina localizada nos fundos do imóvel. “A investigação teve início após a mãe de uma das vítimas receber cartas anônimas denunciando os abusos”, detalhou.

Ainda conforme a delegada, o relato de testemunhas e os depoimentos das vítimas foram decisivos para a elucidação dos crimes, revelando uma série de atos abusivos praticados com requintes de manipulação e violência psicológica. “Houve ameaças de retaliação e o oferecimento de presentes”, revelou Josefa Valéria.

A delegada relatou ainda que, conforme a investigação, os abusos ocorreram durante um longo período, inclusive com vítimas simultâneas. “A periculosidade, a conduta reiterada e o risco de reiteração criminosa foram os fundamentos para a decretação da prisão”, evidenciou a delegada.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes contra crianças e adolescentes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações da SSP