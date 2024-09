POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM DE 80 ANOS SUSPEITO DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA DE 9 ANOS EM GRACCHO CARDOSO

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde dessa segunda-feira (23), um homem suspeito de abuso sexual no município de Graccho Cardoso. O investigado, com mais de 80 anos, é familiar da vítima, uma criança de nove anos.

De acordo com o delegado Felipe Tócori, responsável pelo caso, as diligências policiais iniciaram após o registro do Boletim de Ocorrência pelos familiares. O crime ocorreu na casa do suspeito e foi flagrado pelo pai da criança. A residência onde o caso aconteceu fica na zona rural do município.

Após o registro do B.O, os agentes localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia, para prestar depoimento. Já a vítima, foi encaminhada para assistência social e atendimento psicológico junto à equipe do Creas. Além disso, o Conselho Tutelar acompanhou toda a ação.

O delegado Felipe Tócori explica que é importante a atuação direta e ágil das entidades de Segurança Pública neste tipo de crime. “A violência sexual contra crianças é uma situação que nos choca e exige uma resposta rápida e eficaz da polícia. Nossa prioridade é proteger a vítima e garantir que o autor dos atos violentos seja responsabilizado”, concluiu.

O preso foi encaminhado ao Poder Judiciário, para aguardar audiência de custódia. A Polícia Civil continuará a investigação do caso, para apurar os desdobramentos.

Com informações da SSP