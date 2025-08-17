Polícia Civil prende homem e recupera mercadorias furtadas em Cristinápolis

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Cristinápolis e da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, prendeu, na tarde desta sexta-feira (15), um homem e recuperou várias mercadorias furtadas de um supermercado localizado no centro do município.

De acordo com a polícia, o comerciante esteve na delegacia para denunciar o furto de vários produtos do estabelecimento comercial e informou que toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Por meio da análise das imagens, os policiais chegaram à identificação do suspeito.

Os policiais civis realizaram diligências pelo centro da cidade e localizaram o homem, que usava tornozeleira eletrônica, recuperando parte dos produtos furtados, que estavam escondidos em um terreno baldio. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Cristinápolis, onde foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia.

O delegado responsável pelo caso, Edvânio Dantas, ressaltou a pronta resposta da equipe e destacou que o trabalho rápido garantiu a recuperação dos bens subtraídos.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo absoluto.