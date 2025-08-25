POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM ESTÂNCIA INVESTIGADO POR FURTO A CASA LOTÉRICA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba prenderam, neste domingo (24), em Estância, o investigado por furtar uma casa lotérica na madrugada do dia 9 de agosto, em Umbaúba. A ação policial contou com o apoio da Guarda Municipal de Estância e da equipe plantonista da Delegacia de Estância.

De acordo com as informações policiais, o suspeito já havia sido indiciado por crime semelhante em dezembro de 2024, logo após uma saída temporária do sistema prisional, quando furtou uma loja de perfumaria.

No início de agosto deste ano, o homem havia progredido para o regime aberto quando voltou a praticar crime contra o patrimônio, desta vez contra a lotérica.

A ação policial contou com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, que tem proporcionado respostas rápidas e eficazes para a segurança pública da comunidade.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP