PC prende homem em flagrante, enquanto a mulher registrava o boletim de ocorrência na delegacia

Policiais civis das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida prenderam, na manhã desta segunda-feira (07), em Ribeirópolis, um homem suspeito de violência doméstica.

A prisão ocorreu quando a vítima registrava um boletim de ocorrência na unidade policial e passou a receber novas ameaças do ex-companheiro por meio de mensagens.

A mulher esteve na delegacia e relatou aos policiais que ela vinha sofrendo ameaças e agressões psicológicas praticadas pelo suspeito. Durante o atendimento, a vítima passou a receber mensagens do investigado, que, além de ameaçá-la, fazia chantagens e dizia que divulgaria fotos íntimas.

Diante do flagrante, os policiais civis iniciaram diligências e contaram com o apoio da delegada Jéssica Garcia, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana.

O suspeito foi localizado e preso, sendo conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.