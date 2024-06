POLÍCIA PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DURANTE FESTA EM ITABAIANA

Equipe plantonista da Delegacia Regional de Itabaiana prendeu em flagrante nessa terça-feira (11) um homem suspeito de descumprimento de medida protetiva, falsa identidade, injúria e ameaça.

As informações passadas pele policia são de que a vítima informou que havia uma medida protetiva de urgência vigente que proibia o homem de se aproximar dela, de sua irmã e de seus familiares.

Em descumprimento à decisão judicial, o homem se aproximou da vítima e proferiu ameaças e ofensas verbais.

Diante da denúncia, o homem foi localizado e preso pela Polícia Civil na área da festividade que acontece em Itabaiana. Ele se identificou com os dados de um irmão dele, incorrendo em falsa identidade.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP