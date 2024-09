PC PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR GOLPE ENVOLVENDO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM DOCUMENTOS FALSOS

Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prenderam em flagrante nessa quinta-feira (12) um homem por utilizar documentos falsificados para abertura de conta em uma agência bancária localizada em Aracaju.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, o Depatri foi acionado para atender a uma ocorrência de possível fraude contra uma instituição bancária em Aracaju. “O suspeito ainda estava na agência bancária e tinha acabado de abrir uma conta utilizando documentos falsos”, detalhou a delegada.

Com o homem preso, a equipe policial apreendeu diversos documentos utilizados para abertura de conta. “Após algumas diligências, constatamos que o comprovante de residência e declaração de imposto de renda eram falsificados e foram utilizados para abertura dessa conta bancária”, informou Lauana Guedes.

Durante as diligências realizadas pelo Depatri, conforme a delegada Suirá Paim, a equipe identificou que o investigado é oriundo do interior da Bahia. “Ele e as outras pessoas envolvidas no crime chegaram a Aracaju há pouco tempo, no mês passado, e estavam instalados em Aracaju, onde abriram diversas contas”, relatou.

Ainda conforme a delegada Suirá Paim, o flagrante foi lavrado pelo uso do documento falso. “Ele utilizou documentos adulterados para abertura da conta. Diante de todas as circunstâncias, foi instaurado inquérito policial para apurar crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos, além de possível estelionato”, ressaltou.

Embora o homem agisse em conjunto com a companheira e um outro suspeito, apenas ele foi detido nessa quinta-feira. “Eles agiam em conjunto mas, no momento em que houve o flagrante, apenas esse suspeito foi preso, pois a abertura da conta ocorreu no nome do investigado detido na ação policial”, esclareceu Lauana Guedes.

As investigações seguem em andamento para apurar o objetivo dos investigados para utilização desta documentação fraudulenta e abertura de contas em instituições bancárias em Sergipe, estado que não é o que residem. “Havendo elementos suficientes da prática do crime, as outras pessoas também podem ser indiciadas”, acrescentou Suirá Paim.

Com informações da SSP