POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR HOMICÍDIO EM CRISTINÁPOLIS; VÍTIMA FOI MORTA ENQUANTO DORMIA

Policiais civis da Delegacia de Cristinápolis prenderam na última sexta-feira (06), um homem em flagrante suspeito de homicídio.

De acordo com as informações policiais, o suspeito mantinha um relacionamento conturbado com o homem vítima do crime.

Após o crime, a delegacia iniciou diligências, e o suspeito do crime se entregou na unidade policial.

Conforme o delegado Bruno Alcântara, os levantamentos iniciais apontam que a vítima foi morta na residência do suspeito, por golpes de faca e pauladas enquanto dormia.

Com informações e foto da SSP